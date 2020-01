“Cessazione delle violenze” e “soluzione negoziata” per la pace e la “stabilità”. Questi gli esiti sperati dal Papa per la Conferenza tenutasi ieri a Berlino sulla crisi in Libia. “Auspico vivamente – ha detto Francesco al termine dell’Angelus di ieri – che questo vertice, così importante, sia l’avvio di un cammino verso la cessazione delle violenze e una soluzione negoziata che conduca alla pace e alla tanto desiderata stabilità del Paese”.