Don Ivan Maffeis: il cordoglio del Sir per la morte della mamma

È venuta oggi a mancare all’affetto dei suoi cari Licia Binelli, la mamma di don Ivan Maffeis, portavoce della Cei e già direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali. Il SIR al completo si stringe nel cordoglio e nella preghiera, con grande affetto, intorno al caro don Ivan, di cui in questi anni abbiamo potuto apprezzare, oltre alla riconosciuta professionalità, la profonda carica umana. A lui e alla sua famiglia, riunita tra gli amati monti del Trentino per dare l’ultimo saluto alla signora Licia, la nostra vicinanza in questo momento di dolore. Nella certezza che il Signore asciugherà ogni lacrima, e che il lamento si trasformerà in gioia, perché i nostri cari continuano a vivere con noi, in quella comunione tra Cielo e Terra misteriosa ma reale, per i discepoli di Gesù.