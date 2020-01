Domenica della Parola di Dio: Roma, alla Lumsa presentazione del libro di mons. Leuzzi “Protagonisti nella storia dalle parole alla Parola” con il card. Parolin

Sarà presentato venerdì 24 gennaio, alle 17.30 nell’aula magna dell’Università Lumsa di Roma, “Protagonisti nella storia dalle parole alla Parola” (Palumbi), il nuovo libro di mons. Lorenzo Leuzzi, attuale vescovo di Teramo-Atri dopo essere stato per molti anni a capo della Pastorale universitaria di Roma. Dopo i saluti introduttivi del rettore Francesco Bonini, interverrà Benedetta Papasogli, docente dell’Università Lumsa e accademica dei Lincei. Alla presentazione del libro, la cui introduzione è firmata da mons. Giacomo Morandi, arcivescovo di Cerveteri e segretario della Congregazione per la dottrina della fede, oltre all’autore sarà presente anche il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano.

Il libro parte dal titolo della Lettera apostolica di Papa Francesco Aperuit illis, considerata di grande rilevanza per la vita della Chiesa e della società contemporanea, con la quale Bergoglio ha istituito la Domenica della Parola di Dio, che nel 2020 sarà celebrata per la prima volta il 26 gennaio.