Diocesi: Ragusa, tre momenti di preghiera per l’unità dei cristiani tra Vittoria e Chiaramonte Gulfi

Tre momenti di preghiera per l’unità dei cristiani, nella diocesi di Ragusa, tra Vittoria e Chiaramonte Gulfi. Le iniziative si svolgeranno nell’ambito della Settimana di preghiera (dal 18 al 25 gennaio) che quest’anno ha come tema un versetto tratto dagli Atti degli Apostoli: “Ci trattarono con gentilezza”. Il primo momento si terrà oggi, lunedì 20, alle 19.30, a Vittoria, nella chiesa pentecostale “Parola della Grazia” di via Colonello Coria 41, lungo lo stradale per Scoglitti. Sempre a Vittoria, mercoledì 22, nella basilica di San Giovanni Battista, alle 19.30, sarà ricordato il centenario della nascita di Chiara Lubich, fondatrice del movimento dei Focolari. L’ultimo appuntamento è previsto per venerdì 24, alle 19.30, a Chiaramonte Gulfi, nella chiesa di Santa Maria del Gesù, annessa al convento dei frati minori, cui parteciperà anche il vescovo di Ragusa, mons. Carmelo Cuttitta. La proposta di preghiera e di riflessione quest’anno è stata preparata dalle Chiese cristiane di Malta e Gozo. “I temi principali di quest’anno – sottolinea don Salvatore Converso, direttore dell’Ufficio diocesano Ecumenismo e dialogo di Ragusa – sono l’amore e la divina provvidenza resi concreti dalle parole ‘ci trattarono con gentilezza’. Ci troviamo così uniti sotto la croce di Cristo invocando sia la sua grazia per combattere l’indifferenza umana sia la sua misericordia che si concretizza attraverso l’ospitalità virtù altamente necessaria nella ricerca dell’unità dei cristiani. Uniamo tutti le voci nella lode a Dio – conclude – per invocare l’unità dei cristiani nel mondo e in particolare nel territorio in cui viviamo”. La diocesi ha invitato tutti i sacerdoti, le parrocchie, gli istituti religiosi, le associazioni, i gruppi e i movimenti a partecipare a questi incontri o a unirsi alla preghiera per “dare nuova linfa al percorso di unità tra tutte le Chiese cristiane”.