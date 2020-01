Diocesi: Perugia-Città della Pieve, ciclo di incontri di formazione per animatori ed educatori di gruppi giovanili

Un ciclo di incontri rivolto a coordinatori, animatori ed educatori d’oratorio per accrescere le proprie competenze, condividere attitudini e capacità e mettersi in gioco, così da consolidare e arricchire la proposta delle attività invernali oratoriali e gettare le basi per tutti gli impegni primaverili ed estivi. Lo organizzano il Coordinamento oratori perugini e l’Ufficio di pastorale giovanile dell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, fino al 24 febbraio nell’abbazia giovane di Montemorcino. “A.A.Avventura Animazione 2020” per i ragazzi si muoverà quest’anno su un duplice binario, da una parte la formazione sui temi delle virtù teologali, fede, speranza e carità e dall’altra su tre argomenti centrali nella programmazione, organizzazione e ideazione di tutte le attività oratoriali: la progettazione, la preghiera e il ruolo della catechesi. Per i coordinatori d’oratorio e tutti coloro a cui piace pensare, organizzare, realizzare e scrivere i temi dell’attività, invece, un ciclo di incontri per provare a costruire insieme una proposta educativa per l’attività estiva specificatamente rivolta ai preadolescenti (11-14 anni). Una novità nella programmazione condivisa dell’attività con più obiettivi, da una parte quello di percorrere strade che consentano di accompagnare i ragazzi oltre la soglia del “Gr.Est” (il gruppo estivo), dall’altra l’opportunità di incrementare il servizio estivo svolto dagli oratori al territorio allargando la fascia di età dei destinatari, ma soprattutto innalzando ancora il livello formativo degli educatori, in collaborazione con Pepita Onlus. Silvia Vecchini, scrittrice e insegnante di religione cattolica, Gigi Cotichella, responsabile Ago Formazione, e Fabrizio Carletti, formatore in ambito pastorale, psico-pedagogico e di comunicazione, saranno i relatori chiamati a trattare i temi della preghiera, della progettazione e della catechesi. Le virtù teologali saranno l’oggetto della catechesi affidata a giovani sacerdoti diocesani, don Giovanni Yang, don Simone Pascarosa e don Giovanni Amico.