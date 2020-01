Diocesi: Cuneo e Fossano, venerdì 24 gennaio secondo incontro per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

In occasione della Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani, dedicata quest’anno al tema “Ci trattarono con gentilezza” e incentrata sulla tragedia dei migranti e sull’impegno nell’accoglienza, sono due gli appuntamenti organizzati dalle diocesi di Cuneo e Fossano.

Il primo momento di preghiera si è tenuto nella serata di sabato 18 a Cuneo, nella chiesa di Sant’Antonio, dal 2003 affidata agli ortodossi, con la partecipazione di mons. Piero Delbosco, vescovo di Cuneo e Fossano, di Paola Zambon, pastora della Chiesa cristiana evangelica, e di padre Claudiu Savin, parroco ortodosso romeno.

Una seconda preghiera ecumenica è in programma per venerdì 24 gennaio, alle 20.45, nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio a Fossano. Sarà presieduta dal vescovo Delbosco e vi parteciperanno anche Claudio Bo, membro della Chiesa evangelica-battista di Mondovì, e padre Nicolae Puscasu, parroco ortodosso romeno.