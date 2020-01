Comunicazione: Lecce, Corrado (Cei) a Trepuzzi per l’annuale festa dei giornalisti del Salento

Torna a Lecce la Festa dei giornalisti del Salento. Ospite, quest’anno, il direttore dell’Ufficio nazionale delle Comunicazioni sociali della Cei, Vincenzo Corrado. Un incontro durante il quale sarà approfondito il tema del Messaggio del Papa per la prossima Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L’iniziativa si svolgerà a Trepuzzi, domenica 26 gennaio, alle 11, nella parrocchia Santa Famiglia. A seguire l’arcivescovo Michele Seccia presiederà l’eucaristia domenicale. “L’appuntamento annuale, accanto ad altri momenti – spiega don Antonio Murrone, direttore dell’Ufficio diocesano -, offre l’occasione per sviluppare, in un contesto di preghiera e di confronto, qualche considerazione sul ruolo dei giornalisti all’interno del variegato mondo della comunicazione. Essi sono chiamati, nessuno escluso, a fare della comunicazione uno strumento per costruire ponti, per unire e per condividere la bellezza dell’essere fratelli in un tempo segnato da confusione e divisioni”. La festa dei giornalisti – ed è una novità – è inserita all’interno del programma di Figilo, il Festival dell’informazione giornalistica locale, giunto alla sua quarta edizione, che si svolge a Gallipoli dal 22 al 25 gennaio. Quest’anno, fra l’altro, Portalecce, la giovane testata giornalistica del quotidiano online della diocesi di Lecce, è stata invitata a presentare al Festival il proprio progetto editoriale.