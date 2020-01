Papa Francesco: intenzione preghiera gennaio, “promuovere la pace e la giustizia nel mondo”

“In un mondo diviso e frammentato, voglio invitare alla riconciliazione e alla fratellanza tra tutti i credenti e anche tra tutte le persone di buona volontà. La nostra fede ci porta a diffondere i valori della pace, della convivenza, del bene comune. Preghiamo affinchè i cristiani, coloro che seguono le altre religioni e le persone di buona volontà promuovano insieme la pace e la giustizia nel mondo. Grazie”. Invitare, condividere e promuovere sono i tre desideri che Papa Francesco raccoglie in un’unica preghiera, nel videomessaggio rilanciato dalla Rete mondiale di preghiera del Papa, con l’intenzione di Francesco per gennaio 2020: ottenere la pace e la giustizia in un mondo dilaniato da conflitti e incomprensioni. Ma ogni preghiera, spiega il Pontefice, deve essere accompagnata dall’impegno di ciascuno.