Diocesi: Caltanissetta, domani pomeriggio i funerali di don Ivan Graci. Li presiede il vescovo Russotto

Saranno celebrati domani alle 16, nella chiesa madre di San Cataldo a Caltanissetta, i funerali di don Ivan Graci, il sacerdote di 42 anni scomparso nel giorno di Capodanno dopo un periodo di degenza nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sant’Elia. A presiedere le esequie il vescovo di Caltanissetta, mons. Mario Russotto. Nato a Caltanissetta il 19 settembre 1977, don Ivan era stato ordinato sacerdote dal vescovo Russotto il 27 settembre 2007. “Aveva svolto il suo ministero sacerdotale come vicario parrocchiale presso le parrocchie: chiesa madre in Campofranco, Santa Flavia, San Pio X e San Giuseppe in Caltanissetta, sant’Alberto Magno in San Cataldo e come parroco a San Domenico Savio in San Cataldo”, si legge in un comunicato della diocesi. Don Ivan, prosegue la nota, “aveva desiderato il sacerdozio con grande passione credente, superando tante difficoltà legate alla sua salute, devotissimo alla Madonna e vicino al carisma della beata Madre Speranza, fondatrice delle Ancelle e dei Figli dell’Amore Misericordioso di Collevalenza. Lo ha sempre accompagnato il sorriso e la gioia della fede che comunicavano spontanea simpatia ed empatia in tutte le persone che lo avvicinavano”. “La sua giovane età – conclude il comunicato – ne rende particolarmente dolorosa la scomparsa per la Chiesa nissena e per il vescovo che lo aveva ordinato presbitero e sempre accompagnato con paterna sollecitudine nel suo ministero pastorale”.