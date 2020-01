Tv2000: il palinsesto della settimana dal 20 al 26 gennaio

Tv2000 anticipa il palinsesto della settimana 20- 26 gennaio (canale 28 dt e 157 Sky). Questa settimana Sport2000, lunedì, parla del progetto promosso dall’Ufficio Sport della Cei “Sport4joy”; L’ora solare, condotto da Paola Saluzzi, mercoledì ha l’intervista con la ballerina Simona Atzori; Beati voi-La Genesi fa puntata su “Caino e Abele e la responsabilità dell’altro”. In seconda serata mercoledì va in onda il documentario Essere fuoco in occasione dei 100 anni dalla nascita di Chiara Lubich. Per la Giornata della Memoria domenica il film Vento di primavera (lunedì 27 andrà poi in onda La chiave di Sara). La mattina di domenica in diretta la messa di Papa Francesco per la Giornata dedicata alla Parola di Dio.

Lunedì 20

Bel tempo si spera (ore 7.30 e 9.10) – La storia della serva di Dio Santa Scorese. E i 100 anni dalla nascita di Federico Fellini.

Il mio medico (ore 10) – La chef Giulia Steffanina mostra in diretta come preparare in casa una marmellata salutare

L’ora solare (ore 14) – Ospite Anna Moroni, una delle cuoche più amate della tv italiana

Siamo noi (ore 15.20) – Si celebra Raffaello Sanzio a cinquecento anni dalla morte, in studio il critico d’arte Fabio Caroli

Il diario di Papa Francesco (ore 17.30) – Con mons. Derio Olivero, vescovo di Pinerolo, si ripercorrono i momenti più importanti della giornata del Papa

Sport2000 (ore 19) – Sport4joy, il progetto promosso dall’Ufficio Sport della Cei, in collaborazione con le associazioni sportive nazionali d’ispirazione cristiana. All’interno un’intervista all’ex ct della nazionale Cesare Prandelli

Buone notizie (ore 19.30) – Il nuovo premio “Acchiappasorrisi” che verrà assegnato dal programma e il video virale di Cristiano Ronaldo che palleggia con un bambino del Kazakistan nato senza le gambe

TGtg (ore 20.50) –In studio il giornalista Francesco Conte

Film (ore 21.05) – Per il ciclo ‘Uomini di Dio’ Lettere di Madre Teresa

Martedì 21

Bel tempo si spera (ore 7.30 e 9.10) – I fatti più importanti della settimana con mons. Vincenzo Paglia

Il mio medico (ore 10) – Sigaretta elettronica e dispositivi con tabacco riscaldato

L’ora solare (ore 14) – Paolo Borrometi e Rosanna Scopelliti, figlia del magistrato calabrese Antonino Scopelliti, assassinato dalla ‘ndrangheta nel 1991

Siamo noi (ore 15.20) – Attualità della settimana

Il diario di Papa Francesco (ore 17.30) – La giornata del Papa

Attenti al lupo (ore 19) – Il mondo della numismatica

Pensati col cuore (ore 19.30) – Il mosaico più grande d’Europa per salvare una chiesa vicino Arezzo

TGtg (ore 20.50) – Arte e cultura con Erike Schmidt, direttore degli Uffizi di Firenze

Film (ore 21.05) – Per il ciclo ‘Un sorriso al giorno’ Incantesimo di Gregor Cukor

Retroscena (seconda serata) – La febbre del sabato sera con Lele Dinero nei panni di Toni Manero

Mercoledì 22

Bel tempo si spera (ore 7.30 e 10.30) – Le omelie inedite di don Tonino Bello con mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca

Udienza generale di Papa Francesco (ore 9.30)

L’ora solare (ore 14) – Ospite la ballerina Simona Atzori

Siamo noi (ore 15.20) – La giornata mondiale delle torte con i consigli del cake designer Renato Ardovino

Il diario di Papa Francesco (ore 17.30) – Approfondimento in studio sull’udienza generale di Papa Francesco

Attenti al lupo (ore 19) – Alimenti in scatola: come sceglierli e consumarli

Pensati col cuore (ore 19.30) – integrazione: esperienza dell’associazione “Sipario” Gtg (ore 20.50)

Ambiente: in studio Walter Milani, portavoce del soccorso alpino

Beati voi. La Genesi (ore 21.05) – Caino e Abele: la responsabilità dell’altro

‘Essere fuoco’ (seconda serata) – documentario su Chiara Lubich a 100 anni dalla nascita

Giovedì 23

Bel tempo si spera (ore 7.30 e 9.10) – La Sindone: novità e ultimi studi, interviene la sindonologa Emanuela Marinelli

Il mio medico (ore 10) – In esclusiva, reportage dal Policlinico Campus Biomedico di Roma: si parla di una rivoluzionaria tecnica mini-invasiva capace di distruggere alcuni tipi di tumore

L’ora solare (ore 14) – Le parole della spiritualità con fra’ Emiliano Antenucci

Siamo noi (ore 15.20) – Un focus sulla povertà e disuguaglianze nel mondo partendo dal nuovo rapporto Oxfam

Attenti al lupo (ore 19) – Cartelli stradali, segnaletica e sicurezza sulla strada

Pensati col cuore (ore 19.30) – Villa Lorenzi e il progetto nato per la riabilitazione di giovani dipendenti e disagiati.

TGtg (ore 20.50) –In studio la filosofa Annarosa Buttarelli

Una donna alla Casa Bianca (ore 21.05) – La serie Disney sulla prima donna presidente Usa

Today (seconda serata) – Egitto: in studio Giuseppe Acconcia, ricercatore dell’Università di Padova

Venerdì 24

Bel tempo si spera (ore 7.30 e 9.10) – Alessandro Greco e la moglie Beatrice Bocci scelgono di mettere Gesù al centro del loro matrimonio

Il mio medico (ore 10) – I rimedi a base di avocado di frate Ezio Battaglia

L’ora solare (ore 14) – La storia di Vittorio Staccione, calciatore nei campi concentramento

Siamo noi (ore 15.20) – Ospitalità e accoglienza religiosa in Italia

Il diario di Papa Francesco (ore 17.30) – La settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Pensati col cuore (ore 19.30) – Tre giovani con autismo diventano agricoltori per la cooperativa sociale Sinergic@

Guerra e Pace (ore 20.50) – Incontro di Bari dal 19 al 23, promosso dalla Cei su “Mediterraneo, frontiera di pace”. Focus sulla Tunisia con la testimonianza di mons Ilario Antoniazzi, arcivescovo di Tunisi

Film (ore 21.05) – Per il ciclo ‘Maestri del cinema’ The tree of life, di Terrence Malick con Sean Penn e Brad Pitt

Effetto notte (seconda serata) – Il film 1917 nominato agli Oscar e intervista a Paola Cortellesi e Valerio Mastrandrea per “Figli”

Sabato 25

Italiani anche noi (ore 8) – La scuola d’italiano per stranieri Penny Wirton di Trebisacce, in Calabria

Indagine ai confini del sacro (ore 13.50) – Un’inchiesta sul mondo dei transumanisti. Chi sono? Cosa fanno e cosa praticano?

Borghi d’Italia (ore 14.30) – Fanano, Modena Sulla strada

Il Vangelo della domenica (ore 15.20) – con padre Giulio Michelini

Vespri con Papa Francesco (ore 17.30) – In diretta dalla Basilica di San Paolo fuori Le Mura, nella solennità della Conversione di san Paolo Apostolo

Soul (ore 20.50) – Padre Ibrhaim Faltas, frate francescano in Terra Santa, ambasciatore di pace e narratore della vita dei cristiani nelle terre di Gesù

Film (ore 21.20) – Per il ciclo ‘I bambini ci guardano’ Martin a Child – Un bambino da amare di Menno Meyjes

Domenica 26

Buongiorno professore (ore 9.20) – Il bene e il male. In classe il prof. Giovanni Ricciardi

Messa con Papa Francesco (ore 10) – in occasione della giornata dedicata alla Parola di Dio

Io sono qui (ore 11.30) – La testimonianza di tre ragazzi minorenni accolti da un centro di prima accoglienza. Di Gabriele Gravagna

Borghi d’Italia (ore 14.30) – Campo Tures, Bolzano

Il mondo insieme (ore 15.20) – programma di viaggi con Licia Colò

Illustri conosciuti (ore 18.30) – Piero Badaloni ricostruisce la storia di Gesualdo da Venosa

Film (ore 21.20) – In occasione della giornata della Memoria Vento di primavera di Roselyne Bosch