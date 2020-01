Rai Due: Sulla Via di Damasco, domani il racconto di storie di rinascita

Hanno incontrato la fede da sponde più diverse e lontane. Sono i protagonisti della prossima puntata di Sulla Via di Damasco di Vito Sidoti, in onda su Rai Due, domani, domenica 19 gennaio, alle 8.55: uomini e donne con storie di cambiamento e di conversione che passano attraverso un evento straordinario o drammatico. Ha cambiato vita Andrea Bianco, ospite della conduttrice Eva Crosetta, che a 20 anni ha perso la vista per un incidente ma ha scoperto il talento dell’arte. Tra le storie di rinascita dopo un evento drammatico, quella del tenente colonnello Giuseppe Campoccio, atleta paralimpico con un palmares di tutto rispetto. Di sé e dei suoi tanti momenti difficili, ha detto: “Sono nato tre volte”. Le telecamere, poi, si soffermeranno sulla storia di Myriam e sul miracolo nel Rione Sanità di Napoli che non si rassegna alla criminalità. Per finire, la testimonianza dell’ex portiere della nazionale, Giovanni Galli, che grazie alla fede ha retto all’urto drammatico della morte del figlio ritrovando la voglia di vivere.