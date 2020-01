Povertà: Catalfo (min. Lavoro), “aiutare famiglie in difficoltà con un sostegno economico e una rete sociale verso l’indipendenza”

“Per aiutare le famiglie che si trovano in difficoltà, che in Italia erano 5 milioni nel 2018, è necessario dare loro un sostegno economico, ma allo stesso tempo andare oltre e dare loro anche un progetto di vita, un percorso che li aiuti ad avere un’indipendenza futura”. Lo ha affermato questa mattina Nunzia Catalfo, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, intervenendo in piazza del Popolo, a Roma, alla giornata dedicata al progetto “WelfareLab”, cofinanziato dal ministero e promosso da Acli, Cta, Next e Us Acli.

“Questo aiuto – ha proseguito Catalfo – si può dare attraverso i servizi sociali, prendendo in carico i nuclei familiari e capendo come e su quali problematiche intervenire, ma anche con l’importantissimo aiuto delle associazioni del terzo settore come le Acli, che attraverso progetti come questo intercettano e aiutano le persone che hanno bisogno”. “È fondamentale quindi il lavoro di rete – ha concluso –, perché il disagio raggruppa più problematiche (ad esempio la dispersione scolastica, la mancanza di lavoro o la bassa scolarizzazione) e la rete aiuta a intervenire sui particolari bisogni del Paese”.