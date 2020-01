Migranti: Roma, il 22 gennaio in Senato convegno “Promuovere e integrare” con il card. Bassetti e il ministro Lamorgese

Sarà dedicato al tema “Promuovere e integrare” il convegno che si svolgerà mercoledì 22 gennaio a Roma. L’iniziativa, ospitata dalle 17 nella Sala Koch di Palazzo Madama, è promossa dall’Ente nazionale per il Microcredito. Vi prenderanno parte il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, e il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. Nel corso dell’incontro, moderato dal giornalista Piero Schiavazzi, sono previsti anche gli interventi di Mario Baccini, presidente dell’Ente nazionale per il Microcredito, e del rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Franco Anelli.

Durante l’evento verranno presentati il progetto “Fasi – Formazione, autoimprenditoria e start-up per immigrati regolari”, curato dall’Ente nazionale per il Microcredito, e la ricerca “Migranti e appartenenza religiosa” curata dalla Cattolica.

“Fasi”, spiega una nota, “rappresenta uno dei progetti cardine sviluppati dall’Ente nazionale per il Microcredito a valere sui fondi Pon Legalità 2014-2020 – Asse 4 Azione 4.1.1, nella ferma volontà di fornire uno strumento economico inclusivo anche agli individui stranieri che hanno completato legalmente il processo di integrazione nel nostro Paese. Il progetto nasce sotto l’autoritàdi gestione del ministero dell’Interno e del Dipartimento della Pubblica sicurezza”.