Diocesi: Ragusa, morto a 85 anni don Luigi La Rosa. Domani pomeriggio i funerali

Verranno celebrati domani alle 15.30, nella chiesa di San Giuseppe Artigiano, a Ragusa, i funerali di don Luigi La Rosa, tornato alla Casa del Padre all’età di 85 anni.

Nato a Ragusa il 15 marzo 1934, La Rosa era stato ordinato presbitero il 15 agosto 1957. Ha svolto l’ufficio di vicario parrocchiale nelle parrocchie Sacro Cuore di Gesù in Vittoria, San Giorgio e San Francesco di Paola, in Ragusa.

Successivamente è stato parroco della parrocchia San Paolo Apostolo, in Ragusa, dal 1980 al 2000 e dopo la cessazione da questo ufficio ha ricoperto fino all’inizio del 2013 l’incarico di cappellano della chiesa dell’opera pia “Criscione Lupis”, sempre in Ragusa.

Don La Rosa è stato anche docente nella scuola teologica del Seminario, assistente del settore giovani di Azione Cattolica e membro del Consiglio presbiterale.

“La sua cura per le antiche tradizioni – si legge in una nota della diocesi – si esprimeva attraverso il recupero delle pratiche di pietà (novene, Via Crucis) in dialetto siciliano”.