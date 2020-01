Diocesi: Prato, nel pomeriggio festa per i 50 anni di consacrazione della chiesa della Sacra Famiglia

Il 2020 è un anno speciale per la parrocchia della Sacra Famiglia di Prato: 50 anni fa, nel 1970, venne consacrata la chiesa della zona del ponte Petrino. Il progetto degli architetti Silvestro Bardazzi e Francesco Gurrieri era assolutamente innovativo per l’epoca e ancora oggi l’edificio a tronco di piramide con sette lati irregolari mantiene intatta tutta la sua originalità. La data esatta dell’anniversario cadrebbe il 5 aprile (Domenica delle Palme) ma la parrocchia ha deciso di ricordare la ricorrenza nel periodo in cui solitamente celebra la festa patronale della Sacra Famiglia. Nel pomeriggio di oggi, sabato 18 gennaio, alle 17 la recita del rosario e, a seguire, la messa presieduta dal vescovo Giovanni Nerbini alla quale sono stati invitati gli ex parroci a concelebrare. Nell’occasione sarà presentato e distribuito il libro di storia e memoria della parrocchia scritto dal parroco don Giovanni Chiti insieme a Raffaello Giorgetti, Lucia Pugi e Piero Doni. “Quella della Sacra Famiglia è stata una delle prime chiese a seguire le linee del Concilio Vaticano II – dice don Chiti –, l’altare sembra un grande palcoscenico, intorno al quale si sviluppa la partecipazione del popolo di Dio alla celebrazione”. La festa poi proseguirà domenica 19 gennaio alle 17 con il concerto di canti lirici e sacri eseguiti dal coro Vox Artis diretto dal maestro Leonardo Laurini.