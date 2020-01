Diocesi: Pinerolo, le iniziative per la Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani

Prendono il via nel pomeriggio gli appuntamenti organizzati nella diocesi di Pinerolo nell’ambito dell’annuale Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani (18-25 gennaio).

La prima iniziativa è una visita ecumenica promossa dall’associazione ArCo, in collaborazione con le Chiese cattolica, ortodossa e valdese, per promuovere la conoscenza delle caratteristiche delle tre confessioni cristiane a partire dai rispettivi luoghi di culto. Si inizia alle 14.45 presso la chiesa Santo Stefano il Grande (via Archibugieri) insieme al pope ortodosso Ciprian Ghizila mentre alle 16 i partecipanti saranno al Tempio valdese (via Diaz). Dalle 17 alle 17.45 l’iconografa e filosofa Luisa Sesino guiderà invece la visita alla cattedrale di San Donato.

Per la serata di giovedì 23 gennaio, invece, è in programma un incontro ecumenico che sarà ospitato dalle 18.30 presso la parrocchia Madonna di Fatima (via Caprilli). Previsti tre momenti: una riflessione a tre voci (cattolica, ortodossa, valdese) sul testo biblico degli Atti degli Apostoli (27,18-28,19) da cui è tratto il tema “Ci trattarono con gentilezza” che caratterizza quest’anno la Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani; poi spazio ad un momento conviviale cui seguirà l’animazione musicale proposta dai cori delle diverse comunità cristiane.