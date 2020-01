Diocesi: Cesena-Sarsina, domani in cattedrale celebrazione per san Mauro

In occasione della festa liturgica di san Mauro, vescovo e patrono secondario della diocesi di Cesena-Sarsina, il vescovo Douglas Regattieri presiederà domani, domenica 19 gennaio, alle 18 una celebrazione eucaristica solenne nella cattedrale di Cesena.

Al momento della presentazione dei doni, un rappresentante di ogni comunità consegnerà al vescovo le offerte raccolte durante il tempo di Avvento-Natale 2019 a favore della costruzione dell’ospedale e centro per le cure palliative “Sant’Antonio” a Mariyanad, in Kerala (India). L’ospedale è un’opera sostenuta dalla congregazione delle sorelle della Visitazione, struttura nella quale si è recato lo scorso gennaio il vescovo Regattieri.