Diocesi: Catania, per la festa patronale mostra fotografica “Agata inedita”. Domani Giornata della donazione di sangue e della solidarietà

È stata inaugurata questa mattina, a Catania, la mostra fotografica “Agata inedita” di Marco Giuffrida e Vincenzo Portuese, fotografi della basilica cattedrale. L’esposizione, ospitata presso il Museo diocesano, sarà visitabile fino al 12 febbraio. “I trentotto scatti in mostra – si legge in una nota –, realizzati negli ultimi tre anni, riprendono momenti legati alla santa patrona, attraverso prospettive mai viste ed eventi riservati e delicati come la pulitura del busto reliquiario e dello scrigno”.

Il percorso fotografico, non cronologico ma tematico, “vuole dare una nuova chiave di lettura per scoprire aspetti inediti non visibili alla maggior parte dei fedeli”.

La mostra, organizzata nell’ambito del “Piano per la comunicazione sociale della basilica cattedrale per la Festa di Sant’Agata” promosso dall’ufficio stampa, è stata realizzata con il patrocinio dell’amministrazione della basilica cattedrale, del Comune di Catania e del comitato per la Festa di Sant’Agata, con la collaborazione del Museo diocesano.

Domani mattina, invece, piazza Duomo ospiterà la XXIV Giornata cittadina della donazione di sangue e della solidarietà” con la possibilità di donare il sangue e numerosi stand di varie realtà impegnate nel volontariato tra cui Caritas diocesana, Fratres, Avis, Croce rossa.