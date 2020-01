A conclusione dell’Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani, dedicato quest’anno al “Ci trattarono con rara umanità” (Atti 28,2), è in programma per sabato 25 gennaio, a Casale Monferrato, un momento di preghiera ecumenica. Alle 18, nella chiesa di Santo Stefano, verrà recitato il Vespro latino alla presenza del vescovo diocesano, mons. Gianni Sacchi, e di padre Marius Sutic, parroco ortodosso romeno di Casale Monferrato.