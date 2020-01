Devozione: Pescara, l’antico rito del Volto Santo istituito da Papa Innocenzo III si rinnova a Manoppello

Si rinnoverà domani, domenica 19 gennaio, a Manoppello (Pescara), l’antico rito di “Omnis Terra”, seguendo la tradizione instaurata da Papa Innocenzo III nel 1208, che nella seconda domenica successiva all’Epifania portava solennemente in processione la Veronica, accompagnato dai canonici dalla basilica di San Pietro al vicino ospedale di Santo Spirito in Sassia, che ospitava pellegrini e malati. Alle 11, la celebrazione sarà presieduta dal card. Kurt Koch, presidente del Pontificio consiglio per la Promozione dell’unità dei cristiani e della commissione per le relazioni religiose con gli ebrei. Al termine della messa, seguirà una processione con il Volto Santo all’interno della chiesa e poi la benedizione rivolta al mondo dal sagrato antistante la basilica. Il rito è stato riscoperto nell’anno 2016, in concomitanza con il Giubileo straordinario indetto da Papa Francesco, con un pellegrinaggio da Manoppello a Roma, seguito dai cappuccini, il coro della Basilica e numerosi fedeli, portando una replica del Volto Santo, racchiusa in un antico ostensorio d’argento. Il 16 gennaio 2016, dopo un passaggio in San Pietro, la processione è proseguita per la basilica di Santo Spirito in Sassia, dove poi l’immagine del Volto Santo è stata esposta alla venerazione dei fedeli anche il giorno successivo. Sarà presente anche mons. Americo Ciani, canonico di San Pietro, che è tra quanti riconoscono la Veronica nel Volto Santo.