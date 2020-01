Democrazia: Milano, il 21 gennaio inaugurazione della scuola di formazione politica “Conoscere per decidere”

“Re-imparare la democrazia” è il tema dell’incontro che il prossimo 21 gennaio a Milano inaugurerà la II edizione della Scuola di formazione politica “Conoscere per decidere”. Appuntamento alle 20.30 presso il Salone degli affreschi della Società umanitaria (Via San Barnaba, 48). Intervengono Enrico Letta, direttore della Scuola di affari internazionali dell’Istituto di Studi politici di Parigi, e Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia. Conclude Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la sussidiarietà; modera Alberto Orioli, vicedirettore de “Il Sole 24 Ore”. “I principi su cui si basa la democrazia, ritenuti finora immutabili, sembrano in crisi e vengono ora messi in discussione – si legge in un comunicato –: la necessità di un luogo fisico, il Parlamento, in cui ci si confronti, ci si esprima e si decida per il Paese; la separazione dei poteri, che impedisca la prevaricazione dell’uno sull’altro; il debito pubblico come strumento di sviluppo; la sostenibilità come necessità globale per poter vivere meglio tutti; gli equilibri internazionali e la necessità di un’Europa che abbia un ruolo politico reale. Sono nodi cruciali che occorre affrontare per capire cosa significhi oggi un impegno politico che voglia difendere e promuovere la democrazia”. “Conoscere per decidere” è un’iniziativa nata da un’idea condivisa con l’Associazione Italiadecide ed è organizzata da Fondazione per la sussidiarietà e società umanitaria, in collaborazione con Fondazione Vittorino Colombo, generAzione, M’impegno, Sioi-Sezione Lombardia.