Cyberbullismo: Piemonte, al via una ricerca pilota in 48 scuole

La Regione Piemonte avvia una ricerca pilota sul cyberbullismo, in cui saranno coinvolte 48 scuole. Si tratta della prima ricerca sul campo, che punta a studiare il fenomeno delle molestie tra minori attraverso la rete. La ricerca, voluta dal Corecom Piemonte e coordinata dalle Università degli studi di Torino e del Piemonte orientale, è stata avviata grazie all’approvazione del protocollo d’intesa, promosso dallo stesso Corecom – organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazione, nonché organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) – e sottoscritto da Giunta regionale, Università degli studi di Torino e del Piemonte orientale, Tribunale dei minorenni, Garante regionale per l’infanzia e Ufficio scolastico regionale. “In questa prima fase di sperimentazione – si legge in un comunicato – verranno raccolti i dati con metodologia scientifica, mettendo al centro i ragazzi e il loro punto di vista”. Il protocollo impegna i soggetti firmatari a mettere in rete tutte le loro competenze per organizzare iniziative pubbliche, attività di monitoraggio, di approfondimento e ricerca.