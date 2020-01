“A Sua Immagine”: progetto “Erasmus”, il ricordo di Chiara Lubich e il commento del Vangelo con suor Smerilli

Il Vangelo per la prima volta commentato da una suora economista, suor Alessandra Smerilli; ancora incontro con Sofia Corradi la “mamma” del progetto Erasmus e il ricordo di Chiara Lubich a cento anni dalla nascita. Sono questi i temi delle puntate di sabato 18 e domenica 19 gennaio di “A Sua Immagine” su Rai Uno, programma realizzato dalla Rai in collaborazione con la Conferenza episcopale italiana, firmato da Gianni Epifani e Laura Misiti con la conduzione di Lorena Bianchetti.

Nel dettaglio. “Mamma Erasmus” è il titolo della puntata di “A Sua Immagine” di sabato 18 gennaio alle 15.55 su Rai Uno. In studio con Lorena Bianchetti ci sarà Sofia Corradi, pedagogista cui si deve l’intuizione del progetto Erasmus, scambio di studenti universitari tra i Paesi del Vecchio continente con il riconoscimento dell’Unione Europea. Se l’intuizione iniziale risale al 1958, il progetto ha poi visto la luce nel 1987, arrivando a coinvolgere a oggi oltre 5 milioni di giovani.

Alle 16.15 “Le ragioni della speranza”, spazio di “A Sua Immagine” dedicato al commento del Vangelo domenicale. E per la prima volta come commentatrice ci sarà una suora economista, suor Alessandra Smerilli, docente alla Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione “Auxilium” di Roma, che incarna il Vangelo formando giovani studiosi a pensare a un’economia sana ed inclusiva, come ci indica Papa Francesco.

“100 anni di Chiara” è la puntata speciale che “A Sua Immagine” dedica alla fondatrice del Movimento dei Focolari, in onda domenica 19 gennaio alle 10.30 su Rai Uno. In studio con Lorena Bianchetti ne parlano il giornalista Michele Zanzucchi, Antonia Testa, medico ed esperta di problematiche ambientali, e Anna Paula Meier, che visse con Chiara Lubich negli ultimi 25 anni della sua vita.

Alle 10.55 linea alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica questa settimana viene trasmessa dal Santuario Maria Theotokos di Loppiano (Fi), per la regia tv di Gianni Epifani e il commento di Elena Bolasco. Termina, infine, l’appuntamento domenicale con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento dell’Angelus di Papa Francesco, alle 12, in diretta da piazza San Pietro.