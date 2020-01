Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Cina, economia in frenata. Pakistan: piogge e valanghe sul Kashmir. Golfo di Guinea, aumenta la pirateria

Cronaca/1 Marsiano (Perugia), giovane donna ferita da più colpi di arma da fuoco. Colpito anche il fidanzato

Sono molto gravi le condizioni di una giovane donna ferita da più colpi di arma da fuoco nella serata di ieri, a Marsciano (Perugia). La donna, 33 anni, è ricoverata dalla notte scorsa nella struttura di Rianimazione dell’ospedale di Perugia con profonde ferite al volto e al torace. La prognosi è riservata. A riferirlo è una nota dell’ufficio stampa dell’ospedale. A sparare sarebbe stato il fratello, di un anno più grande, che ha utilizzato un fucile da caccia. Sull’episodio sono in corso indagini da parte dei carabinieri, che confermano l’accaduto all’Ansa. Non si conoscono ancora i motivi del gesto. Anche il fidanzato della donna è rimasto coinvolto, riportando ferite agli arti inferiori. È ricoverato in ospedale.

Cronaca/2 Catanzaro, scossa di terremoto di magnitudo 4. Al momento non si registrano danni a persone o cose

Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata alle ore 00.37 in Calabria, nel nord della provincia di Catanzaro. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 8 chilometri di profondità ed epicentro a 6 chilometri da Albi e a 19 dal capoluogo. Al momento non si hanno segnalazioni da danni a persone o cose.

Cina: l’economia nazionale rallenta. Frena la domanda interna, pesano le tensioni commerciali con gli Usa

L’economia cinese ha rallentato nel 2019 come mai prima negli ultimi 30 anni, con la domanda interna indebolita e le tensioni commerciali con gli Stati Uniti. Lo mostrano oggi i dati dell’Istituto nazionale di statistica della Cina. La seconda economia più grande al mondo è cresciuta del 6,1% l’anno scorso, la sua peggiore performance dal 1990. Il dato corrisponde alle attese degli analisti e rientra nell’obiettivo ufficiale di Pechino del 6,0-6,5%. Il commissario dell’Istituto nazionale di statistica Ning Jizhe ha dichiarato che l’economia cinese ha generalmente sostenuto un ritmo stabile di crescita nel 2019. “Dobbiamo anche essere consapevoli che la crescita economica e commerciale globale sta rallentando”, ha detto in conferenza stampa.

Pakistan: piogge e valanghe sul Kashmir. Si temono oltre cento morti. Case distrutte, strade chiuse

Improvvise valanghe hanno colpito la regione della Valle di Neelum, in Pakistan, negli ultimi due giorni. Secondo le autorità, almeno altre 100 persone sono morte sepolte dalla neve o trascinate via mentre erano in casa. “Al momento la Valle è isolata a causa del distacco di neve e massi dalle montagne. Le operazioni di soccorso avvengono solo tramite elicotteri”, riferisce Asianews. Le autorità affermano che almeno 84 case e 17 negozi sono completamente distrutti, e altre 94 abitazioni e una moschea danneggiati in maniera parziale. Altre zone del Paese sono state colpite da violente piogge e dal freddo. “Gli incidenti provocati dalle precipitazioni hanno imposto la chiusura delle principali strade e autostrade non solo nel Kashmir pakistano, ma anche nelle province del Balochistan e di Khyber Pakhtunkhwa. Il primo ministro Imran Khan ha chiesto alle autorità competenti di fornire “tutta l’assistenza umanitaria possibile in maniera immediata. Le rigide tempeste di neve e le valanghe hanno causato miseria e morti”.

Golfo di Guinea: aumenta la pirateria. Tratto di mare più pericoloso al mondo per gli equipaggi delle navi

Nel 2019, la pirateria nel Golfo di Guinea, al largo dell’Africa occidentale, è aumentata di oltre il 50%, mentre l’area al largo della Nigeria, ricca di petrolio, continua a essere la più pericolosa al mondo per gli equipaggi delle navi. Ad affermarlo è il rapporto annuale dell’Ufficio marittimo internazionale (International Maritime Bureau), rilanciato da Africanews e Nigrizia.it. “L’anno scorso nelle acque della regione sono stati compiuti oltre il 90% dei rapimenti di membri dell’equipaggio a livello mondiale. Un numero che è quasi raddoppiato rispetto all’anno precedente, con 121 sequestri contro i 78 del 2018. Solo nell’ultimo trimestre, 64 membri dell’equipaggio sono stati rapiti in sei diversi attacchi”. Il Golfo di Guinea rappresenta una “minaccia seria e immediata per la sicurezza degli equipaggi e delle navi che operano nella regione”, afferma il rapporto, che elenca 162 episodi di pirateria e rapina a mano armata registrati in tutto il mondo nel 2019.

Francia: Marine Le Pen (Rassemblement National) si candida per la terza volta alle presidenziali

Marine Le Pen si candida alle elezioni presidenziali francesi del 2022. “È stata una decisione riflettuta, ma ormai è presa”, ha dichiarato ieri la leader del partito di estrema destra Rassemblement National, incontrando i giornalisti a Nanterre, secondo quanto riferisce Le Figaro. “Mi sto preparando alle presidenziali”, ha affermato Le Pen, sottolineando di essersi decisa visto che il presidente francese vuole correre per un secondo mandato. “Emmanuel Macron ha già lanciato la sua campagna presidenziale, non lo lascerò correre da solo”, ha dichiarato la leader di estrema destra, che si è già presentata alle ultime due elezioni presidenziali. Nel 2017, Le Pen fu sconfitta al ballottaggio da Macron, che vinse con il 66%.