Paolo VI: Roma, oggi si presenta “La Carità, motore di tutto il progresso sociale”. Intervengono mons. Sanna e Gustafson (Fao)

Mons. Ignazio Sanna, presidente della Pontificia Accademia di Teologia, e Daniel Gustafson, direttore generale aggiunto della Fao, saranno tra i relatori della presentazione del libro su Paolo VI, la Populorum Progressio e la Fao dal titolo “La Carità, motore di tutto il progresso sociale”, che si svolgerà oggi pomeriggio, alle 17, all’Istituto Pio IX dei Lasalliani all’Aventino, a Roma. Il volume, curato da Patrizia Moretti, già presentato a giugno scorso a Palazzo Borromeo, sede dell’Ambasciata italiana presso la Santa Sede, e a Brescia a dicembre in collaborazione con l’Istituto Paolo VI, è “un tassello di un progetto più ampio, sostenuto dai Fratelli delle Scuole Cristiane, teso a riscoprire la lungimiranza del magistero di un Pontefice – cappellano del Pio IX dal 1928 al 1932 – che aveva intuito la strada per un progresso globale”, si legge in una nota. Con i relatori interverranno anche Eliana Versace della Lumsa, Chiara Palazzini della Lateranense, padre Gian Paolo Salvini, direttore emerito de La Civiltà Cattolica, e Patrizia Moretti, che ha curato il volume.