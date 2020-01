Honduras: partita la prima carovana di migranti del 2020. Il Messico avverte che li respingerà

Partita dall’Honduras la prima carovana di migranti del 2020, che è anche la prima, di notevoli dimensioni, dopo l’accordo tra Stati Uniti e Messico sulle politiche migratorie definite lo scorso giugno. Il gruppo, diviso in circa due tronconi per un totale di circa mille persone, ha iniziato il suo cammino dalla tradizionale città di partenza, San Pedro Sula, mercoledì scorso, e si trova già nel territorio del Guatemala, dopo essere passato alle frontiere di Corinto o di Agua Caliente. Tra coloro che compongono la carovana, molte donne e bambini.

Un sogno che sfiora la disperazione, dato che il Messico ha già avvertito che non darà alcun salvacondotto e procederà nella politica di contenimento ed espulsione verso coloro che vogliono attraversare il Paese con l’obiettivo di arrivare negli Usa. Più morbida, invece, la posizione verso coloro che puntato a stabilirsi in Messico.