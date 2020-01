Forum economico mondiale: Sassoli (Parlamento Ue), “tutti devono assumersi le proprie responsabilità e agire per salvare il pianeta”

(Bruxelles) Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, parteciperà la prossima settimana al Forum economico mondiale di Davos (Svizzera) con capi di Stato e di governo, accademici, giornalisti, imprenditori e intellettuali per discutere la situazione mondiale. In vista del forum annuale, Sassoli ha dichiarato: “A Davos, voglio portare il messaggio del Parlamento europeo ai leader mondiali. Il nostro continente sta attualmente affrontando profonde trasformazioni, dal cambiamento climatico, all’aumento della disuguaglianza, ai rischi connessi al commercio globale e alla crescente instabilità in alcuni paesi del nostro vicinato. Negli ultimi mesi, il Parlamento europeo ha dato prova di leadership nell’affrontare il problema dell’emergenza climatica. La prossima settimana, comunicherò questo messaggio ai leader mondiali. Ogni Paese, ogni multinazionale e ogni singolo individuo deve assumersi le proprie responsabilità e agire per salvare il nostro pianeta”. Allo stesso tempo, “dobbiamo fare del nostro meglio per garantire che le persone vulnerabili e anche alcune regioni non vengano lasciate indietro in questo processo. Solo se lavoriamo insieme in modo unito possiamo sperare di contrastare i fenomeni legati al cambiamento climatico e rendere questa transizione giusta”.

L’Europa “deve essere una guida in questo settore e in molti altri. Spero di presentare e confrontarmi sulla nostra visione per il futuro dell’Europa e sul ruolo dell’Ue nel mondo nei prossimi anni. Dobbiamo essere in grado di garantire pace e sicurezza, proteggere la democrazia e lo stato di diritto e il rispetto dei diritti dei cittadini, sia in Europa che in un contesto globale”.