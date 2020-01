Ebrei: Noemi Di Segni (Ucei), “scritta pagina fondamentale nella lotta all’odio anti-ebraico”

“Con l’adozione della definizione di antisemitismo dell’International Holocaust Remembrance Alliance, approvata oggi in Consiglio dei ministri assieme alla nomina del coordinatore nazionale contro l’antisemitismo, il governo italiano scrive una pagina fondamentale nella lotta all’odio anti-ebraico in ogni sua forma, compresa quella particolarmente insidiosa di chi mina alla legittimità di Israele di esistere e difendersi”. Così la presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni, commenta in una nota la decisione presa dal Consiglio dei ministri di approvare la definizione formale di antisemitismo varata dall’Alleanza internazionale per la Memoria dell’Olocausto. “Una lacuna finalmente colmata – prosegue Di Segni –, come già fatto da altri Paesi europei, sulla base della risoluzione del Parlamento europeo e della più recente e unanime decisione del Consiglio d’Europa. Oggi è una giornata importante che avvierà un percorso di ulteriore esame tecnico-legale e di condivisione con altre istituzioni del paese”.