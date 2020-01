Domenica della Parola di Dio: mons. Fisichella, il 26 gennaio il Papa consegnerà edizione speciale della Bibbia anche a Nicolò Zaniolo, “in rappresentanza degli sportivi”

La mattina di domenica 26 gennaio, alle 10, Papa Francesco presiederà la messa per la Domenica della Parola di Dio nella basilica di San Pietro, al termine della quale – ha annunciato mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione – “compirà un gesto simbolico: consegnerà la Bibbia a 40 persone in rappresentanza di tante espressioni della nostra vita quotidiana: dal vescovo allo straniero; dal sacerdote alle catechiste; dalle persone consacrate al poliziotto e alla guardia svizzera; dagli Ambasciatori dei vari continenti ai docenti universitari e maestri di scuola primaria e secondaria; dal povero al giornalista; dal Gendarme al detenuto che sta scontando l’ergastolo in stato di semilibertà; da alcune famiglie a Nicolò Zaniolo in rappresentanza degli sportivi; la riceveranno anche un rappresentante delle Chiese ortodosse e delle Comunità evangeliche”. “A tutti viene affidata la Sacra Scrittura per indicare l’attenzione che siamo chiamati a porre alla Parola di Dio, perché non rimanga un libro nelle nostre mani, ma diventi piuttosto una provocazione continua perché sia di preghiera, lettura, meditazione e studio”, ha commentato Fisichella, secondo il quale la Domenica della Parola di Dio “vuole provocare i cristiani tutti a non porre la Bibbia come uno dei tanti libri nello scaffale di casa, forse riempiti di polvere, ma uno strumento che risvegli la nostra fede”. “All’uscita dalla Basilica, a tutti quelli che avranno partecipato, sarà consegnata l’edizione speciale della Sacra Scrittura”, ha annunciato Fisichella, pubblicata dalla San Paolo e accompagnata da un autografo del Papa, che raccomanda: “Leggi la Parola di Dio che tieni tra le mani e ascolta la voce del Signore che ti indica il cammino della vita”. Nel pomeriggio, nella chiesa di Sant’Agnese a piazza Navona, dalle 16 alle 19 tante personalità in rappresentanza di varie categorie, si alterneranno per la lettura continuata del Vangelo di Matteo, animato dal Coro della diocesi di Roma. Per l’occasione è stata pubblicata un’edizione speciale del Vangelo di Matteo, che sarà distribuita ai presenti. Le iniziative di quest’anno, ha reso noto Fisichella, inaugurano “un percorso che nei prossimi anni sarà arricchito da altre esperienze tese a preparare soprattutto i laici e le laiche ad assumere il ministero del Lettorato per richiamare l’importanza della proclamazione della Parola di Dio nella liturgia, ma nello stesso tempo affidare loro, ad esempio, la preparazione della lectio divina o le altre forme di animazione, diffusione e studio della Sacra Scrittura”.