Diocesi: Viterbo, riunione in curia sugli interventi di restauro al Palazzo dei Papi

Si è svolto oggi nella curia di Viterbo una riunione congiunta fra i rappresentanti di diocesi, Soprintendenza e Vigili del Fuoco sulle criticità nel Palazzo dei Papi e gli interventi da intraprendere. Dopo aver preso ulteriormente visione dei luoghi e valutato le potenziali criticità sono stati stimati gli interventi più immediati da attuare per la messa in sicurezza della Loggia. “Si procederà in tempi brevi, tramite l’ausilio di restauratori e di una piattaforma mobile, alla verifica puntuale di ogni singolo elemento delle superficie lapidee e conseguente eventuale messa in sicurezza di frammenti mobili”, informa una nota della diocesi. Queste operazioni saranno anche occasione di “riflessione per affinare ulteriormente le indagini necessarie all’avvio della fase progettuale per gli interventi di consolidamento e restauro del loggiato che si renderanno eventualmente necessari”.