Diocesi: Terni, al via la seconda edizione del contest “Fatti sentire!!!” dedicata al tema “Ama e dona la vita!”

Il Servizio di Pastorale giovanile della diocesi di Terni-Narni-Amelia promuove la seconda edizione del contest “Fatti sentire!!!” dedicata al tema “Ama e dona la vita!”, che si lega alla festa di San Valentino, patrono dell’amore e della città di Terni, e all’VIII centenario del martirio dei protomartiri francescani originari della valle ternana, uccisi in Marocco nel 1220. “È una forma di attenzione al mondo giovanile – spiega il vescovo Giuseppe Piemontese –. Come Chiesa diocesana volgiamo metterci in ascolto dei giovani e lo facciamo in occasione della festa di San Valentino, patrono degli innamorati, che aveva una particolare predilezione per i giovani. Cerchiamo allora di incontrare, conoscere, dialogare con i giovani delle nostre città in riferimento al tema dell’amore e del dono, testimoniato da san Valentino e dai Protomartiri Francescani”. Il candidato dovrà realizzare un prodotto artistico inedito che esprima il proprio punto di vista sul tema “Ama e dona la vita!” scegliendo il linguaggio che preferisce tra scrittura, musica, fotografia e videomaking. Il contest è aperto a tutti i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 30 anni (compiuti entro il 2 dicembre, data di pubblicazione del bando), residenti o domiciliati nel territorio della provincia di Terni o iscritti a un istituto scolastico, università, comunità presente sul territorio della diocesi di Terni. La partecipazione è libera e gratuita. Le iscrizioni scadono il 20 gennaio ed entro il 27 gennaio vanno presentati i lavori. È consentita l’iscrizione per candidati singoli o anche per gruppi di ragazzi. Gli elaborati partecipanti alle quattro categorie saranno valutati da una giuria nominata dall’organizzazione del contest che determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica e umana e sulla propria competenza tecnica. I vincitori saranno annunciati il 16 febbraio nel corso di una serata-evento inserita nell’ambito dei festeggiamenti in onore del patrono di Terni, san Valentino. Ciascun vincitore riceverà un buono spesa del valore di 500 euro.