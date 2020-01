Diocesi: Prato, stasera Monda (L’Osservatore Romano) incontrerà genitori e insegnanti per parlare delle relazioni in rete

Il direttore de “L’Osservatore Romano”, Andrea Monda sarà questa sera a Prato per incontrare genitori, insegnanti e educatori. L’appuntamento, con inizio alle 20.45 nella parrocchia di San Domenico, è inserito nel ciclo “Relazione 2.0”, organizzato dall’associazione 100% Scout-Genitori in cammino Onlus, insieme agli Uffici diocesani per la Pastorale familiare e per l’educazione e la scuola.

Andrea Monda, scrittore, saggista e in passato docente di religione, è stato invitato per parlare della relazione in rete, perché “Da soli ci si perde, insieme ci si salva”. L’obiettivo degli organizzatori è quello di offrire a genitori, insegnanti e tutti coloro che hanno a che fare con l’educazione dei ragazzi, una opportunità di riflessione sul valore e la necessità di relazioni interpersonali che siano significative e responsabili.