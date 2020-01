Diocesi: Padova, domani concerto con cori e voci della Comunità ebraica

Un concerto “Cantare insieme la fede” con la partecipazione di cori e voci della Comunità ebraica di Padova, delle Chiese cristiane e del coro Giovaninote di Villatora. Si svolgerà domani, sabato 18 gennaio, alle 20.45, nel santuario di San Leopoldo, a Padova. L’iniziativa rientra tra gli appuntamenti della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio), promossi dalla Pastorale per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso in collaborazione con il Consiglio delle Chiese cristiane di Padova. L’ingresso è libero.