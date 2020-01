Diocesi: Bolzano-Bressanone, prosegue la visita pastorale del vescovo Muser

Prosegue nella diocesi di Bolzano il programma della visita pastorale del vescovo Ivo Muser. Dopo quella conclusa a inizio gennaio nell’unità pastorale Laces-Martello, in questo fine settimana (18-19 gennaio) e nel successivo (24-26) mons. Muser visita l’unità pastorale di Parcines, Marlengo e Lagundo. Il programma prevede nel pomeriggio di sabato 18 a Marlengo l’incontro con i consigli pastorali e gli incaricati dell’unità pastorale, cui seguiranno alle 18 la messa e l’incontro con la comunità e le associazioni. Domenica 19 nella parrocchia di Parcines alle 9 è fissata la celebrazione eucaristica con il vescovo, poi l’incontro con i fedeli e le associazioni. Nel pomeriggio le visite agli ospiti delle case di riposo di Parcines e Lagundo. Nel successivo fine settimana, venerdì 24 gennaio mons. Muser sarà alle 17 a Plaus per la celebrazione per bambini e famiglie e alle 19 a Rablà per l’incontro con la comunità. Sabato 25 sono in agenda in mattinata a Plaus l’incontro con le associazioni e gli amministratori e nel pomeriggio a Rablà il colloquio con i volontari dell’unità pastorale. Alle 18 la messa a Rablà e l’incontro con i fedeli. Infine due appuntamenti con il vescovo domenica 26 gennaio: alle 9 la celebrazione bilingue a Lagundo, alle 16 quella a Plaus, entrambe seguite dall’incontro con la comunità e le associazioni.