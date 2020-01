Costa Rica: un anno giubilare per i 100 anni della giurisdizione ecclesiastica

La Chiesa della Costa Rica vivrà a partire dal prossimo 16 febbraio un anno giubilare per celebrare il centenario della costituzione della propria giurisdizione ecclesiastica. Proprio in questa data, nel 1920, Papa Benedetto XV emise la bolla “Praedecessorum”, con la quale elevava a metropolitana la sede di San José e creava la diocesi di Alajuela e il vicariato apostolico di Limón.

Ieri, nella sede della Conferenza episcopale della Costa Rica (Cecor), le iniziative del centenario sono state presentate nel corso di una conferenza stampa. Secondo i vescovi, questa sarà “un’occasione propizia” per “celebrare con gioia il profondo significato di essere e sentirsi Chiesa”, proprio quella Chiesa che “ha saputo accompagnare, illuminare e animare le vicende storiche della nostra nazione”. Attualmente la provincia ecclesiastica della Costa Rica si divide in un’arcidiocesi e 6 diocesi. La messa inaugurale del Giubileo, con l’apertura della porta santa, si terrà a Limón, mentre l’anno si concluderà con un Congresso eucaristico nazionale che si terrà ad Alajuela. L’anno coinciderà anche con le celebrazioni civili per il bicentenario dell’indipendenza della Costa Rica (15 settembre).