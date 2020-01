Consiglio d’Europa: Assemblea parlamentare, in agenda Libia, Medio Oriente, libertà di religione nei luoghi di lavoro

(Strasburgo) Recenti sviluppi in Libia e in Medio Oriente, quali conseguenze per l’Europa? Su questo tema è stato richiesto un dibattito urgente durante la prossima sessione plenaria dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Apce) che si terrà a Strasburgo dal 27 al 31 gennaio. L’Assemblea terrà due dibattiti congiunti: uno sul traffico di migranti e sui rifugiati dispersi e sui bambini migranti, e un altro sul turismo dei trapianti di organi e sul traffico di tessuti e cellule umani. Durante la plenaria d’inverno l’Apce eleggerà inoltre il suo nuovo presidente. Tra i relatori in emiciclo vi saranno i presidenti della Georgia (alla guida semestrale del Comitato dei ministri del CdE) e della Repubblica di Moldavia. I parlamentari discuteranno anche delle minacce alla libertà dei media e alla sicurezza dei giornalisti e della protezione della libertà di religione nei luoghi di lavoro.