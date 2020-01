Conferenza sul futuro dell’Europa: Visentini (sindacati Ces/Etuc), “includere le questioni sociali tra le priorità in agenda”

(Bruxelles) Soddisfazione per la risoluzione adottata dal Parlamento europeo relativa alla Conferenza sul futuro dell’Europa è stata espressa anche da Luca Visentini, segretario generale della Confederazione europea dei sindacati (Ces/Etuc). “La Conferenza dovrebbe aprire la strada a un’Unione europea più equa, in grado di fornire a tutti i suoi cittadini e lavoratori occupazioni di buona qualità e ben retribuite, istruzione e formazione di qualità e un’adeguata protezione sociale”, ha richiamato Visentini. Il Ces “sostiene fermamente” la richiesta del Parlamento europeo “di includere le questioni sociali tra le priorità del lavoro della Conferenza” così come è favorevole a che la Conferenza porti a modificare il Trattato Ue perché venga incluso “un protocollo di progresso sociale a garanzia del fatto che la protezione dei diritti sociali, dei lavoratori e dei sindacati siano rafforzati e venga loro assegnato uno status primario”. Per Visentini è anche positivo che la risoluzione del Parlamento “richieda l’inclusione di quattro rappresentanti delle parti sociali nella plenaria della conferenza” e si è impegnato a “assicurarne il pieno e continuo coinvolgimento nell’intero processo”.