Vaticano: Di Giovanni a Tv2000, “lo sguardo femminile è sempre molto realistico sulle cose”

“Lo sguardo femminile è sempre molto realistico sulle cose”. Lo ha detto Francesca Di Giovanni, nominata ieri da Papa Francesco sotto-segretario della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000.

“Non mi aspettavo questa nomina”, ha ammesso a Tv2000 Di Giovanni, che si occuperà del settore multilaterale. E ha aggiunto: “È tanto tempo che si parla della nomina di un sottosegretario per il settore multilaterale. Pensavo che si sarebbe ancora rimandato e invece Papa Francesco come è solito fare ci ha stupiti”.

“Nel nostro settore – ha proseguito Di Giovanni – ci sono sempre state alcune donne. Siamo un settore piccolo che si deve occupare di grandi questioni ma ho sempre sentito un grande rispetto”.

“Dopo la nomina – ha rivelato il neo segretario a Tv2000 – non sono riuscita a incontrare personalmente il Papa ma sicuramente gli scriverò”.