Paesi Bassi: “parrocchie verdi”, studio dell’Università di Radboud tra buone pratiche, impegno politico e attenzione nella liturgia

“Parrocchie verdi nei Paesi Bassi”: è il tema di un progetto di ricerca, coordinato dall’Università di Radboud, che ha cercato di mappare le parrocchie cattoliche nel segno della sostenibilità. Delle 600 parrocchie esistenti, circa il 20% ha partecipato al sondaggio, rende noto un comunicato dell’Università. Ne emerge che “una parte significativa delle parrocchie cattoliche olandesi sta sviluppando iniziative sostenibili”, con uno slancio positivo anche in relazione al fatto che “molte parrocchie stanno invecchiando e si stanno riducendo rapidamente”, ha commentato la teologa Elisabeth Hense, che ha lavorato alla ricerca. “Più di un terzo delle parrocchie presta attenzione al tema della sostenibilità anche sul piano politico”, oltre che con precise iniziative che possono andare da pannelli solari a orti parrocchiali, dal rinverdimento dei cimiteri o delle aree verdi parrocchiali per proteggere gli insetti fino a scelte consapevoli sull’uso di materiali, di energia e acqua, per la gestione finanziaria e la scelta del cibo. Quasi il 30% delle parrocchie presta attenzione alla sostenibilità nella liturgia. Secondo Hense, “la sostenibilità può anche portare nuovo slancio all’interno di una parrocchia, collegarla al quartiere e renderla più visibile”. Il rapporto è stato consegnato al vescovo Gerard de Korte che è presidente del gruppo di lavoro Laudato si’. Ora i ricercatori mapperanno la sostenibilità delle comunità protestanti.