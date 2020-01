Libia: Sassoli (Parlamento Ue), “Al Serraj e Haftar a Berlino successo Ue. Cessate il fuoco trovi conferma con un accordo formale”

“La partecipazione del presidente Al Serraj e del generale Haftar alla Conferenza di Berlino è un successo della diplomazia europea. A dimostrazione del fatto che l’Unione quando agisce in maniera unita e compatta è in grado di far sentire la propria voce sulla scena internazionale”. Lo afferma il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in vista dell’incontro che si terrà nella capitale tedesca domenica 19 gennaio sulla situazione in Libia. “Occorre adesso continuare a fare pressione sulle parti affinché il cessate il fuoco sostanziale di queste ore sul terreno trovi conferma con un accordo formale. È questo l’obiettivo su cui lavorare in vista della Conferenza di Berlino dove l’Unione europea – dice Sassoli – si presenta con un ruolo decisivo. Dobbiamo essere pronti ad utilizzare ogni strumento a nostra disposizione, sia civile che militare, sotto l’egida delle Nazioni Unite, per il monitoraggio del cessate il fuoco e per il rispetto da parte di tutti dell’embargo sulle armi, premesse fondamentali per la stabilizzazione del Paese e l’avvio di un dialogo politico fra tutte le componenti libiche. Ancora una volta l’Europa dimostra di essere portatrice di pace e stabilità al di fuori dei suoi confini”.