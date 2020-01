Giovani: le 5 delegazioni regionali Caritas a Latronico per riflettere su “Quale Sud per questa Italia?”

“La Chiesa ripone tanta speranza nei giovani e crede in questo territorio anche attraverso l’educazione alla prossimità e alla responsabilità: ciascuno è chiamato ad amare questa terra, a credere nelle sue risorse e a scrutare con intelligenza i segni dei tempi con il cuore di madre e lo sguardo del profeta. Occorre crederci e sostenere le istituzioni nelle scelte importanti che guardano al bene di ogni persona”. Lo ha detto mons. Vincenzo Carmine Orofino, componente della presidenza di Caritas Italiana e vescovo delegato per la Carità dalla Conferenza episcopale Basilicata, in occasione della due giorni che ha riunito, ieri e oggi, a Latronico (Pz) le cinque delegazioni regionali Caritas del Sud Italia per riflettere sul tema “Quale Sud per questa Italia?”.

L’incontro, promosso e presieduto da mons. Orofino, ha visto la partecipazione di 24 delegati provenienti da Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Sul tavolo sono state poste le maggiori sfide che impegnano ciascuna delegazione regionale e le buone prassi già sperimentate sui territori. Tre i focus di interesse affrontati: “Giovani e lavoro”, “Formazione/Advocacy” e “Rispetto per l’ambiente”.

Dall’incontro è emersa la determinazione delle delegazioni regionali Caritas del Sud di avviare un percorso di collaborazione e condivisione sui temi evidenziati.