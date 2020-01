Ebrei: Conte, Milena Santerini sarà “coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo”

“L’Italia venerdì avrà il ‘coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo’. Al Consiglio dei ministri nomineremo la professoressa Milena Santerini”. Lo ha annunciato ieri sera il premier Giuseppe Conte su Twitter. Milena Santerini, nata a Roma nel 1953, è professoressa ordinaria di Pedagogia all’Università Cattolica di Milano. È anche vicepresidente della Fondazione memoriale della Shoah di Milano, membro del Consiglio didattico nazionale del Museo della Shoah di Roma e del Cdec (Centro di documentazione ebraica contemporanea). È collaboratrice del Fidr (Forum internazionale democrazia e religioni) per la promozione dell’integrazione delle minoranze religiose in Italia e componente della Comunità di Sant’Egidio dagli anni ‘70. Nel 2019 era stata inoltre nominata Cavaliere al merito della Repubblica. In un tweet così ha risposto alla nomina di Conte: “Grazie al presidente Conte per la nomina a coordinatrice per la lotta al l’antisemitismo in Italia. Il 27 gennaio ricorderemo fin dove può arrivare l’odio che tutti insieme dobbiamo combattere”.

Grazie al Presidente @GiuseppeConteIT per la nomina a coordinatrice per la lotta al l’antisemitismo in Italia. Il 27 gennaio ricorderemo fin dove può arrivare l’odio che tutti insieme dobbiamo combattere. — Milena Santerini (@MilenaSanterini) January 15, 2020