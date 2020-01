Chiara Lubich: Tv2000, in onda il 22 gennaio il documentario “Essere fuoco” per il centenario della nascita

Tv2000, in occasione del centenario della nascita di Chiara Lubich, la fondatrice del Movimento dei Focolari, trasmette il documentario “Essere fuoco” in onda mercoledì 22 gennaio, alle ore 23, e sabato 25 gennaio, alle ore 10. Il documentario, il cui titolo richiama il fervore e il calore del Focolare, racconta Chiara Lubich nei suoi tratti più originali e attuali: il dialogo ecumenico e interreligioso, la costruzione di una politica al servizio del bene comune, l’economia di comunione, basata sulla ripartizione dei beni, non sul profitto. Questi tre volti di un carisma diverso, perché tutto femminile, prendono forma e vigore solo dalla fede. Il Movimento dei Focolari ha messo a disposizione di Tv2000 il ricchissimo repertorio di immagini che narrano Chiara Lubich nel tempo della giovinezza e della maturità. Molte le testimonianze, tra cui le voci di famiglie, studenti, imprenditori da Loppiano, prima cittadella del Movimento.