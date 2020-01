Chiara Lubich: Mattarella a Cadine il 25 gennaio per il centenario della sua nascita. Eventi in tutta Italia per “rendere vivo il suo messaggio di unità”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, visiterà il 25 gennaio il Centro Mariapoli di Cadine a Trento per il centenario della nascita di Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari. L’occasione è data da un incontro aperto con la cittadinanza dal titolo “Trento incontra Chiara”. “È l’evento di rilievo per il Movimento dei Focolari in Italia nell’anno del centenario della fondatrice”, si legge in una nota. L’appuntamento – spiega la nota – prenderà il via alle ore 16 presso il Centro Mariapoli di Cadine per concludersi attorno alle 17.30 e sarà trasmesso in streaming sui siti www.focolare.org e www.centenariolubichtrento.it. Nell’anno del centenario della sua nascita, evidenzia il Movimento dei Focolari, “l’Italia rende omaggio a Chiara Lubich con molteplici proposte, col desiderio non tanto di celebrare un personaggio storico, quanto di rendere vivo il suo messaggio proteso alla realizzazione dell’unità a tutti i livelli. Non solo eventi quindi, ma un tessuto quotidiano di storie e di esperienze sociali che vanno dallo stop agli armamenti allo sradicamento della povertà e all’inclusione sociale. Se è vero che la sua figura sarà ricordata in tutto il mondo, è vero anche che in patria, dal nord al sud della Penisola, c’è una particolare concentrazione di iniziative di rilievo, prima fra tutti la visita del presidente della Repubblica”. Il 22 gennaio la presidente dei Focolari Maria Voce – la prima alla guida del Movimento dopo la morte di Chiara Lubich nel 2008 – diffonderà un video messaggio.