Autostrade: Conte, per l’eventuale revoca “dossier ormai messo a punto” ma “non è stato mai deciso che andasse in Cdm domani”

Sull’eventuale revoca delle concessioni autostradali “la mia posizione non è mai cambiata. Il dossier è ormai stato messo a punto, tutti gli elementi che servivano sono stati acquisiti. Siamo in dirittura finale, abbiate pazienza”. Così il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, incontrando la stampa ad Algeri dove ha incontrato Abdelmadjid Tebboune e Abdelaziz Djerad, rispettivamente presidente e primo ministro della Repubblica Algerina democratica e popolare.

“Si era diffusa voce che sarebbe già stato messo all’ordine del giorno” del Consiglio dei ministri “per venerdì”, ha proseguito il premier, precisando che “non è mai stato deciso, non era neppure mia intenzione”. “Lo porterò in Cdm insieme alla ministra proponente De Micheli quando saremo pronti con corredo di tutti i pareri necessari”.