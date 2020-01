Terra Santa: vescovi Hlc a Ramallah, “presenza cristiana è vitale e necessaria per far incontrare le persone”

(Da Ramallah) “Siamo venuti per ascoltare la vostra voce e per riflettere. La presenza cristiana è vitale e necessaria nella Terra Santa per far incontrare le persone”. Lo ha detto il vescovo anglicano di Soutwark, Christopher Chessun, nell’omelia della messa concelebrata stasera a Ramallah dai vescovi cattolici dell’Holy Land Coordination (Hlc), e presieduta da mons. Declan Lang, vescovo di Clifton e coordinatore Hlc. Chessun ha esortato i fedeli, presenti in gran numero nella chiesa latina, a “non avere paura e a parlare come i profeti. Così facendo risponderemo alla chiamata di Gesù e alla nostra vocazione di cristiani di Terra Santa”. Al termine della messa i vescovi hanno salutato la comunità parrocchiale.





“Chiedete non solo pace ma anche giustizia. Abbiamo bisogno di giustizia. Chiedete ai vostri Paesi di invocare giustizia per il popolo palestinese” è stata la richiesta pressante dei fedeli che hanno voluto personalmente stringere la mano e abbracciare i vescovi. Molti giovani e le famiglie presenti. “Non potrà mai esserci pace senza giustizia” è stato il loro appello. L’Hlc si chiuderà domani mattina con la diffusione della dichiarazione finale siglata da tutti i vescovi.