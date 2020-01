Papa Francesco: udienza, 7mila fedeli in Aula Paolo VI. Autografa una sua gigantografia

Il Papa ha fatto il suo ingresso in Aula Paolo VI alle 9.15 circa e subito è stato fermato da un gruppo di ragazzi che ha srotolato davanti ai suoi occhi una sua gigantografia, su sfondo blu elettrico, che il Papa ha ammirato divertito e autografato con un pennarello bianco. Dall’altro lato del corridoio centrale, che come di consueto percorre a piedi, una sosta per sorseggiare il mate, la bevanda tipica argentina. Non è mancato, neanche oggi, l’ormai tradizionale scambio dello zucchetto, che si è ripetuto per ben due volte con due diversi gruppi di fedeli. Francesco è apparso sorridente e rilassato e si è concesso volentieri al “bagno di folla” dei 7mila presenti in Aula Paolo VI, salutando e accarezzando i bambini e soffermandosi a più riprese con i giovani, molto numerosi oggi. Tra di essi, anche un giovane sacerdote, con cui ha dialogato per qualche minuto per poi ricevere il suo abbraccio.