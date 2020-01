Migranti: Viminale, da inizio anno 342 persone sbarcate sulle coste italiane

In attesa dello sbarco delle 118 persone a bordo dell’Open Arms e delle 119 salvate dalla Sea Watch 3, che raggiungeranno rispettivamente i porti di Messina e Taranto, sono finora 342 i migranti sbarcati sulle coste italiane da inizio anno. Il dato è stato diffuso oggi dal ministero degli Interni, considerati gli sbarchi rilevati entro le 8 di questa mattina.

Degli oltre 300 migranti sbarcati in Italia nel 2020, di cui 9 nella giornata di ieri, 111 sono di nazionalità algerina (33%), sulla base di quanto dichiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da Costa d’Avorio (73, 21%), Iraq (62, 18%), Iran (48, 14%), Tunisia (17, 5%), Guinea (16, 4%), Afghanistan (4, 1%), Mali (4, 1%), Ucraina (3, 1%), Camerun (1) a cui si aggiungono 3 persone (1%) provenienti da altri Stati o per le quali è ancora in corso la procedura di identificazione.

Fino ad oggi sono ancora stati 20 i minori stranieri non accompagnati ad aver raggiunto il nostro Paese via mare.