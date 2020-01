Migranti: Open Arms a poche miglia da Messina, “finalmente raggiungeranno un luogo sicuro”

“Mancano solo poche miglia per arrivare a Messina. Finalmente raggiungeranno un luogo sicuro. Abbiamo ascoltato le loro tragiche storie di vita mentre l’Europa colpevole finanzia milizie armate e condanna persone vulnerabili a rimanere in un paese in guerra”. Lo scrive in un tweet l’Ong Open Arms, la cui nave sta raggiungendo il porto di Messina con 118 persone a bordo.

