Libri: Roma, il 1° febbraio a “La Civiltà Cattolica” presentazione di “Essere Mediterranei” con il card. Parolin e il premier Conte

Saranno il card. Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, e Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei ministri italiano, i relatori d’eccezione ad intervenire nel corso della presentazione del volume “Essere Mediterranei – Fratelli e cittadini del ‘Mare Nostro’” (Ancora Editrice) che si terrà sabato 1° febbraio, alle 18, a Roma presso la sede de “La Civiltà Cattolica” (via di Porta Pinciana, 1).

Il volume, a cura del gesuita padre Antonio Spadaro, raccoglie i contributi dei relatori del seminario che si è svolto il 12 e 13 aprile scorsi a “La Civiltà Cattolica” sul Mar Mediterraneo. “I popoli che si affacciano su di esso – spiega una nota – hanno saputo generare nei secoli valori, cultura, pensiero caratterizzati da singolari affinità, pur nelle differenze e nonostante i conflitti. In particolare una visione li accomuna: quella di un Dio unico e personale, creatore del mondo e dell’umanità, e la cui paternità universale fonda la fraternità tra gli uomini. Se ‘fratelli’, allora siamo anche ‘cittadini’, non semplici ‘abitanti’”. Esperti, giornalisti e accademici intervenuti hanno indicato nel Mediterraneo un possibile “laboratorio di cittadinanza”, anche per l’Europa.